يبدو أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز قد استقر على وجهته المقبلة، بعد رحيله رسميًا عن صفوف نادي الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي.

غوميز يقترب من العودة إلى غلطة سراي

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بقميص فريق غلطة سراي التركي، وعلق قائلًا: “عندما تتلقى أخبارًا جيدة.. ابتسامتي تقول كل شيء”، في إشارة إلى عودته لناديه السابق.

وفي السياق ذاته، لفت الصحافي بـ”فوت ميركاتو” الفرنسية، سيباستيان دينيس، إلى أن غوميز في طريقه للعودة إلى غلطة سراي التركي، مشددًا على أنه يتم الآن الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين؛ لإتمام الصفقة.

الرحيل عن الهلال

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا رحيل بافيتيمبي غوميز عن صفوفه، بعد مسيرة رائعة مع الفريق الأول لكرة القدم استمرت لـ3 مواسم ونصف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأبدى المهاجم الفرنسي سعادته بتجربته مع الهلال، والتواجد في السعودية، مؤكدًا أنه لن يجد مكانًا يسعده مثلهما، وشدد على العودة إلى الرياض مجددًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).