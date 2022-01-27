انتهت، منذ قليل، مباراة غينيا الاستوائية ضد مالي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوز منتخب الرعد بركلات الترجيح.

غينيا الاستوائية ضد مالي:

وبدأت مباراة غينيا الاستوائية ضد مالي بشكل سريع، وسط سيطرة من المنتخب المالي، فيما اعتمد منتخب الرعد على الهجمات المرتدة السريعة، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخب المالي الأول لكرة القدم سيطرته، وأهدر لاعبيه الفرص أمام المرمى، وراوغ بيسوما أحد المدافعين، ومرر الكرة لزميله كامارا عند الدقيقة 58، إلا أن تسديدته علت العارضة.

وسدد دجينيبو كرة قوية عند الدقيقة 67، إلا أن تسديدته اصطدمت بأحد المدافعين، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل، قبل أن يفوز منتخب غينيا الاستوائية بركلات الترجيح بنتيجة 6/ 5.

ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية:

ومن المقرر أن تواجه منتخب الرعد، منتخب السنغال الأول لكرة القدم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.