وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة وآل جميح الخيرية اتفاقية دعم لمشروع الطعام المتحرك، والذي يُسهم في توفير تكاليف شراء سيارة مبردة وتجهيزها لعملية إيصال فائض الطعام للأسر المستفيدة.

استدامة عمل الجمعية:

ويسعى هذا المشروع لتحقيق استدامة عمل الجمعية وتقليص المدة الزمنية لعملية إيصال الوجبات للأسر المستفيدة وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

استفادة 6 آلاف أسرة:

ومن المتوقع خلال تشغيل سيارة حفظ النعمة أن يتم حفظ وتوزيع في الربع الأول من السنة ما يقارب 41 ألف وجبة و مباشرة 300 حجز شهرياً يستفيد منها أكثر من ٦ آلاف أسرة مسجلة في قوائم الجمعية.