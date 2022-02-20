انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد سيشل، بتحقيق أخضر السيدات لفوز هام بهدفين دون رد، وذلك في أولى مباريات المنتخب الوطني.

بداية مميزة للاعبات السعودية ضد سيشل:

ودفعت المدربة الألمانية مونيكا ستاب بتشكيلة قوية لأخضر السيدات، وجاء كالتالي؛ سارة خالد، بيان صدقة، لانة عبدالرزاق، تالة الغامدي، لين محمد، ليان جوهري، مريم التميمي، سارة حمد، البندري مبارك، نورة إبراهيم والبندري هوساوي.

وبدأت مباراة السعودية ضد سيشل التي أُقيمت على الملعب الوطني في المالديف بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين، لهز الشباك مبكرًا، قبل أن تنجح البندري مبارك في فض اشتباك التعادل السلبي بشكل مميز.

أخضر السيدات يتقدم بهدف ثانٍ:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات على ركلة جزاء، سددتها مريم التميمي بنجاح عند الدقيقة 49، لتستمر المحاولات بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وسط دفاع قوي من سيشل.

وظهر منتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات بشكل مميز في مباراته الأولى، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، لتنتهي المباراة بفوز أخضر السيدات بثنائية.

ويواجه أخضر السيدات منتخب المالديف يوم 24 من شهر فبراير الجاري في مدينة ماليه، وذلك تمهيدًا لدخول المنتخب في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).