أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوباتها بشأن مباريات جولة يوم التأسيس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تغريم سلمان المالك ومسؤول الطائي

وغرمت لجنة الانضباط، رئيس نادي الحزم سلمان المالك 20 ألف ريال، لقيامه بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام الفتح، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وألزمت اللجنة عضو إدارة نادي الطائي، سامي صالح الضمادي بدفع مبلغ 20 ألف ريال، لقيامه بالنزول إلى مضمار الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق، والتوجه إلى غرفة تبديل الملابس، رغم أنه غير مسجل بالقائمة المصرح لها.

الانضباط تغرم 3 لاعبين

وقررت لجنة الانضباط تغريم لاعب الفتح، نواف مشاري ولاعب الحزم، عبدالله الشمري 10 آلاف ريال لكل منهما، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وذلك بعد حصولهما على البطاقة الحمراء المباشرة، لقيامهما باللعب العنيف تجاه المنافس.

ووقعت اللجنة غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال على لاعب فريق التعاون، حسن العمري، وإيقافه مباراتين بما في ذلك لقاء الإيقاف التلقائي، لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الاتحاد، لقيامه بالسلوك المشين تجاه المنافس.