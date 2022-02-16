أثارت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غضب الجماهير بسبب قراراتها الأخيرة، خاصة عقوبتي ثنائي فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

عقوبات لجنة الانضباط

وغرمت لجنة الانضباط، نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي 20 ألف ريال، لدخوله إلى أرضية الملعب بعد لقاء النصر، وتم تغريم لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله 20 ألفًا لغيابه عن المقابلة الإعلامية.

وتم تغريم تاليسكا 10 آلاف ريال، وإيقافه مباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء، وغرمت اللجنة زميله عبدالإله العمري 20 ألفًا لغيابه عن المقابلة الإعلامية، وألزمت بيتي مارتينيز بدفع 30 ألفًا للسبب ذاته، ما أثار غضب الجماهير.

الجماهير تنتقد اللجنة

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع عقوبات اللجنة، وأكدت أن هناك تباين شديد بين قراراتها، خاصة فيما يخص إيقاف تاليسكا لمباراة واحدة فقط، وعدم اتخاذ عقوبة مماثلة ضد نجم نادي الهلال سالم الدوسري.

وكتب ناصر سعود: “لقطة تاليسكا والتي من الأساس لا يوجد فيها طرد أصدروا قرارهم و بشكل عاجل فيها!!، ولقطة سالم مع أنسيلموا مرت مرور الكرام، ولقطة المولد مع وليد سوف تمر أيضاً، أيها السيد المسؤول هل يوجد لديك ضمير؟”.

وقال محمد إبراهيم: “تاليسكا يعتدي على لاعب الاتحاد ويحصل على كارت أحمر مباشرةً ومن 4 سنوات بالدوري أي لاعب يحصل على أحمر مباشرةً يعاقب بالغياب مباراة إضافية.. لكن في حالة تاليسكا لجنة الانضباط اكتفت بالغرامة فقط؟!!!.. ليش؟، لأنه لو أوقف راح يغيب عن لقاء الهلال”.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي الرياضي خالد الشعلان على سبب اختلاف عقوبة لجنة الانضباط تجاه مارتينيز عن عبدالإله العمري وحمدالله، على الرغم من ارتكاب نفي العقوبة.

وتابع: “الذين يسألون لماذا لجنة الانضباط أصدرت عقوبتين في مُخالفتين متماثلتين ولكن الغرامة في كُل منهما مختلفة؟، لأنَّ لاعب النصر(بيتي) تكرَّرت منه المُخالفة مرتين، ولذا أخذت اللجنة بمادة (العود) م٤٠، وبالتالي الغرامة ٢٠ ألف ريال يُضاف لها ٥٠٪ لتُصبح ٣٠ ألف ريال”.