تنتظر الجماهير منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي تُقام في الإمارات خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير الجاري.

كأس العالم للأندية في الإمارات

وتشارك 7 فرق في بطولة كأس العالم للأندية، وهم؛ الجزيرة، الهلال، الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، بالميراس البرازيلي وبيراي التاهيتي.

وتُعتبر هذه المرة الخامسة التي تستضيف الإمارات كأس العالم للأندية، حيث سبق ونظمت المونديال في أعوام 2009، 2010، 2017 و2018، وحقق نجاحًا كبيرًا في البطولة العالمية.

الجزيرة يواجه بيراي التاهيتي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي ضد نظيره بيراي التاهيتي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي، مساء يوم غد الخميس عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي للظهور بشكل مميز، وتحقيق طموحات وآمال الجماهير في الذهاب بعيدًا في مونديال الأندية 2021، خاصة بعد ظهوره المميز خلال مشاركته في نسخة 2017.

على الجانب الآخر، شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي عن المشاركة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفائز من مواجهة الغد الافتتاحية بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، لملاقاته في الدور التالي.