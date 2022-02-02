أعلن نادي غلطة سراي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم فريق الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

غوميز ينضم إلى غلطة سراي

ونشر حساب نادي غلطة سراي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للفرنسي غوميز أثناء توقيع العقود وفي ملعب الفريق، معلنًا اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وأبدى المهاجم الفرنسي خلال تصريحات بالأمس عن سعادته بالعودة إلى غلطة سراي مرة أخرى، خاصة أنه يشعر بحب ودعم الجماهير الكبير له، متمنيًا التوفيق مع الفريق والتتويج بلقب الدوري.

الرحيل عن الهلال

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا رحيل بافيتيمبي غوميز عن صفوفه، بعد مسيرة رائعة مع الفريق الأول لكرة القدم استمرت لـ3 مواسم ونصف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأبدى المهاجم الفرنسي سعادته بتجربته مع الهلال، والتواجد في السعودية، مؤكدًا أنه لن يجد مكانًا يسعده مثلهما، وشدد على العودة إلى الرياض مجددًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).