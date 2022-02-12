أوضحت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعتي كوين ماري في لندن، وسيملويس، أن الذين يشربون ما يصل إلى 3 أكواب قهوة يوميًّا، أقل عرضة للموت بـ 12%، وللإصابة بأمراض القلب بـ17%، وللوفاة بالسكتة الدماغية بـ 21%.

فوائد القهوة:

وأثناء الدراسة، وجد الباحثون أيضًا أن للقهوة بلا كافيين عدد من الفوائد الصحية، وأن شاربيها أقل عرضة لخطر الوفاة مقارنةً مع الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق، حسب العلماء فإن السبب ليس الفوائد الصحية للكافيين، ولكن مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الأخرى.

وربط تناول أكثر من 3 أكواب قهوة يوميًّا بخطر الوفاة بشكل عام مقارنة مع الذين لا يشربونها.

وقال الدكتور بال ماوروفيتش هورفات: إن الباحثين تمكنوا من استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي “لتحليل تأثير تناول القهوة بانتظام على بنية ووظيفة القلب”.

استهلاك القهوة:

وأضاف: “وجدنا أن استهلاك القهوة المنتظم والخفيف أو المعتدل يبطئ التغيرات في القلب مع التقدم في العمر”.

يذكر أن الدراسة نشرت في مجلة أمراض القلب الوقائية، وتؤكد أن القهوة مشروب مفيد، اعتمادًا على نوع وتكرار الاستهلاك، حسب إكسبريس البريطانية.