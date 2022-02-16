يبدو أن المدير الفني البرتغالي ليونادرو جارديم والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز قد يجتمعان مجددًا في صفوف غلطة سراي التركي خلال الفترة المقبلة.

غلطة سراي قد يتعاقد مع جارديم

وأشارت صحيفة Fanatik، إلى أن نادي غلطة سراي يفكر في التعاقد مع مدرب الهلال السابق، جارديم، خاصة أن رئيس مجلس الإدارة يرغب في استقدام مدرب جديد بدلًا من دومينيك تورينت.

وأضافت الصحيفة التركية، أن جارديم هو الأقرب لتولي تدريب غلطة سراي خلفًا لتورينت الذي يقترب من الرحيل، ليصبح المدرب البرتغالي قريبًا من الاجتماع مع غوميز مرة أخرى.

وأعلنت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل مؤخرًا، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي بالتراضي، وقدمت شكرها وتقديرها له على ما قدمه طوال فترة عمله مع الأزرق، فيما رحل غوميز في الميركاتو الشتوي.

المدرب البرتغالي وغوميز مع الهلال

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع ليوناردو جارديم في يونيو 2021، وحقق الفريق الأول لكرة القدم بطولتين تحت قيادته، حيث توج بلقب دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.

على الجانب الآخر، دون غوميز اسمه بحروف من ذهب في سجلات الهلال، حيث ظهر بشكل مميز مع الزعيم، ليكلل مسيرته التي امتدت لثلاثة مواسم ونصف بالعديد من البطولات والإنجازات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).