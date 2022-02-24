علق أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية توقيع عقوبة على نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

جدل بشأن احتفال اللاعب في الديربي

وكان تاليسكا قد أثار حالة من الجدل في ديربي الرياض بكأس الملك، بعدما قام بالاحتفال أمام جماهير الهلال على طريقة “الخلط” التي يشتهر بها نجم الأزرق سالم الدوسري عقب تسجيله هدف التقدم، ما دفع البعض للمطالبة بمعاقبته.

الأمير يوضح إمكانية معاقبة تاليسكا

ورد الأمير عن إمكانية إيقاف تاليسكا بسبب هذا الاحتفال، قائلًا: “ذلك يعتمد على تقرير حكم المباراة، لأن المضمار يعتبر من منطقة الملعب حسب تعريف مصطلح داخل الملعب الوارد في لائحة الانضباط”.

وتابع القانوني الرياضي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ونظرًا لعدم اتخاذ حكم المباراة لأي قرار ضد اللاعب، فلا أعتقد أنه سوف يذكر ذلك في تقريره!”.

وأضاف: “ولكن إذا تم مساءلته من قبل لجنة الانضباط عن الحادثة، وذكر بأنه لم يشاهدها، ولذلك لم يذكرها في تقريره، فهنا يحق للجنة التدخل وفرض عقوبة على اللاعب، إذا رأت أن فعل اللاعب يستحق العقوبة لوجود مخالفة إثارة الجماهير في احتفالية اللاعب”.

واستكمل الأمير تصريحاته بشأن تاليسكا قائلًا: “وتكون عقوبة مخالفة إثارة الجماهير الإيقاف لمباراتين مع غرامة ١٠ آلاف ريال حسب نص المادة ٥٨ من اللائحة”.

واختتم القانوني الرياضي تغريداته قائلًا: “ولكن طالما الحكم لم يعاقب اللاعب حتى وإن لم يشاهد الحادثة فذلك يعني أن الـVAR لم ينبه الحكم لوجود مخالفة وبالتالي ذلك قد يكفي لعدم تدخل اللجنة”.