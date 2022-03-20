يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهتي السنغال في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وسط قلق كبير من الجماهير بشأن خط هجوم الفراعنة.

قائمة منتخب مصر لكرة القدم

وأعلن مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش عن قائمة الفراعنة، وأثارت حالة من الجدل بشأن خط الهجوم، لاستبعاده كل من؛ محمد شريف، أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان، رغم تألقهم اللافت.

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة القدم 23 لاعبًا، وهم؛ محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، عمر جابر، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف وأحمد فتوح.

ويتواجد أيضًا في قائمة الفراعنة كل من؛ حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد النني، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مروان حمدي، مصطفى محمد ومحمد صلاح.

الهجوم يثير حالة من القلق

ويُعاني منتخب مصر الأول لكرة القدم من غياب الحلول الهجومية، وهو ما ظهر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، فعلى الرغم من التأهل إلى المباراة النهائية، إلا أنه سجل 4 أهداف فقط خلال 7 مباريات.

ويعول كيروش كثيرًا على محمد صلاح في قيادة هجوم الفراعنة لتجاوز عقبة السنغال، خاصة أنه يحتاج لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي ستُقام بالقاهرة، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب خارج ملعبه.

ويُراهن كيروش على مهاجم غلطة سراي، مصطفى محمد، على الرغم من أنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف في البطولة، وهز الشباك مرتين فقط خلال 17 مباراة بقميص منتخب مصر الأول لكرة القدم.

كما يعتمد المدرب البرتغالي على مروان حمدي، ويُفضله على اللاعبين أصحاب الخبرات، رغم الانتقادات القوية التي تعرض لها بسبب مستواه في كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية، بجانب عمر مرموش المتألق مع شتوتجارت.