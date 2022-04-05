فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيحاء في ملعب مدينة المجمعة الرياضية للمباراة الرابعة على التوالي.

الاتحاد يخسر للمرة الرابعة:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراته ضد الفيحاء بقوة، أملًا في تجنب رقم سلبي خلال مواجهتهما في ملعب المجمعة، إلا أنه تلقى خسارة جديدة، حيث يعود آخر انتصار للعميد في جميع المسابقات إلى موسم 2017/ 2018.

وخسر العميد 3 مواجهات متتالية أمام الفريق الأول لكرة القدم الفيحاء على ملعب المجمعة، الأولى في الدوري موسم 2018/ 2019، ثم برباعية دون رد في الموسم التالي، قبل أن يخسر بهدف هذا الموسم، بجانب هزيمة اليوم.

الفيحاء إلى نهائي كأس الملك:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفوز على نظيره الاتحاد بهدف دون رد سجله محمد أبو سبعان في الشوط الأول، وضغط العميد بقوة لتسجيل التعادل، ولكن تألق الحارس ستويكوفيتش حرمه من هز الشباك.

ومن المقرر أن يواجه الفيحاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة كأس الملك، بعدما نجح في تجاوز عقبة الشباب في نصف النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).