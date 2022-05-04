يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تفوقه ضد نظيره الباطن، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الباطن ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الأهلي، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن.

ويملك الراقي سجلًا مميزًا ضد فريق الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 9 مرات، ولم يخسر الراقي أي مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادلا مرتين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز بالمباريات الأربع التي جمعت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب حفر الباطن، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق فوز جديد هذا الموسم.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.