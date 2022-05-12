تسبب وجود خلل في منصة ” مكاني” المعتمدة لبيع تذاكر مباريات المسابقات، في إثارة قلق وغضب الجمهور الاتحادي وذلك قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد الأحد المقبل بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب حدوث عطل بالمنصة

وحدث عطل بالمنصة حيثُ لم يتمكن الكثيرون من الدخول لحجز التذكرة الخاصة بالكلاسيكو مما أدى لغضب جماهير الاتحاد التي طالبت بالحل وتوجهت برسائل إلى أنمار الحائلي رئيس الاتحاد عبر “تويتر”.

ويُوجد إقبال جماهيري كبير حتى الآن لحجز تذكرة الكلاسيكو.

أسعار تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد لن تزيد

وبالأمس، أكد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على أن أسعار تذاكر الدرجة الموحدة لن تزيد في ملعب الجوهرة المشعة، الذي يواجه الهلال يوم الأحد المقبل بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحائلي عبر حسابه في “تويتر”: “جماهير العميد الوفية والحبيبة، تقديرًا لمكانتكم ودوركم التاريخي والمؤثر في مسيرة النادي؛ فقد وجّهت بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة عن أسعارها الطبيعية والمعتادة. أنا واحد منكم وإليكم ولا أنظر لكم إلا بعين واحدة وهي (أنا أنتم).

وأضاف: “ننتظركم الأحد في الجوهرة”.

يذكر أن لقاء الدور الأول كان شهد فوز الهلال على الاتحاد 2/ 1 في ملعب “الملز”.