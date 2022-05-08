تنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها وإلا تحذف هذه الإجازات من نظام فارس الخدمة الذاتية.

طريقة حماية رصيد الإجازات من الحذف

ويمكن منع هذا الرصيد من الحذف بطريقتين الطريقة الأولى هي الحصول على موافقة جهة العمل حيث تنص نفس المادة على أنه يمكن بعد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.

أما الطريقة الثانية هي الاستمتاع بجزء من الرصيد والإبقاء على جزء آخر بحيث لا يتعدى الجزء المتبقي 108 أيام في نهاية العام.

خدمات نظام فارس

ويقدم نظام الخدمة الذاتية العديد من الخدمات لشاغلي الوظائف العامة منها التعرف على الرواتب، طلبات الإجازة، طلب البدلات، طلب تمديد الإجازات، طلب قطع الإجازة، تعديل مدة الإجازة أو تمديدها وأيضًا طلبات التقاعد يمكن تقديمها من خلال الموقع.

كيفية الاستعلام عن الترقيات

ومن أهم الخدمات المقدمة الاستعلام عن الترقية من خلال ما يلي: