هدد مانشستر سيتي منافسه، ليفربول حول التقدم نحو صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه العريض على نيوكاسل يونايتد بخماسية دون رد اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًّا:

ويتواجد مانشستر سيتي حاليًّا في الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 83 نقطة، تشيلسي ثالثًا برصيد 67 نقطة، آرسنال رابعًا برصيد 66 نقطة، توتنهام هوتسبير خامسًا برصيد 62 نقطة.

مانشستر يونايتد سادسًا برصيد 58 نقطة، وست هام يونايتد سابعًا برصيد 55 نقطة، وولفرهامبتون ثامنًا برصيد 50 نقطة، برايتون تاسعًا برصيد 47 نقطة، كريستال بالاس عاشرًا برصيد 44 نقطة، أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.

برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة، ونيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، ليستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة، بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة.

واتفورد في المركز التاسع عشر “قبل الأخير” برصيد 22 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، نوريتش سيتي في المركز العشرين والأخير برصيد 21 نقطة.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل:

بدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي مان سيتي حيث نجح الإنجليزي رحيم سترلينج في إحراز الهدف الأول للسيتي بالدقيقة التاسعة عشرة.

ونجح بعدها الإسباني إيمريك لابورت في إضافة الهدف الثاني للسيتي بالدقيقة الـ38.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، واصل فريق مانشستر سيتي ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز من ضربة رأسية بالدقيقة الحادية والستين.

وكشر مانشستر سيتي عن أنيابه هجوميًّا ليضيف الهدفين الرابع والخامس عبر فيل فودين ورحيم سترلينج في الدقيقتين الـ91 والـ92.