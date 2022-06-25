أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، بعض مسببات تراكم الدهون على الكبد.

وبين الخضيري أن المعجنات، والنشويات المقلية، والكربوهيدرات، من أهم مسببات تراكم الدهون على الكبد؛ إذ يحدث التفاعل والتمثيل الغذائي؛ للجلايكوجين، والجولوكونات؛ التي تتحول لدهون.

التشمع الكبدي:

وحذر من أن إهمال دهون الكبد يتسبب في إصابته بالتليف، وفقدان وظيفته، وحدوث ما يعرف بالتشمع الكبدي، وهو ما يتشابه مع أعراض الكبد الكحولية الذي يصيب شاربي الخمور.

كما لفت إلى أن سكر النشاء من المواد التي تزيد ترسب الدهون حول الكبد.

تقليل دهون الكبد:

ونصح الخضيري بتقليل المعجنات والكربوهيدرات، والنشويات والسكريات؛ والإكثار من تناول الورقيات، والخضار، والليمون، والمشي، والقهوة السوداء الخالية من الإضافات.

كما نصح باتباع الحميات الغذائية والانتباه لطبيعة المأكولات والالتزام بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب في حال الوصول للمراحل العلاجية.