استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أكبر البراكين الخامدة في السعودية، وعددها.

وقال الزعاق عبر قناة العربية: “أكبر رقعة في العالم تحتوي على فوهات براكين خامدة منذ آلاف السنين هي السعودية”.

2500 فوهة بركان:

وتابع: “السعودية تحتوي على قرابة 2500 فوهة بركان، أكبرها حفر كشب، والعامة يسمونها مقلع طمية الواقعة بالطائف وهي الأكبر بالشرق الأوسط”.

وأكمل: “ثانيها فوهة الهتيمة الواقعة بطابة حائل وقطرها قرابة الكيلو ونصف الكيلو بعمق 150 مترًا، وكانت تعتبر مصدرًا للملح الصخري”.

براكين تحيط بحائل:

وأوضح الزعاق أن: “حائل تحيط بها البراكين الخامدة منذ آلاف السنين عبر مواقع مختلفة في الحرات المشهورة الهتيمة، وطابة، وجبل القدر والجبل الأبيض”، مشيرًا إلى أن الفوهات البركانية تنقسم إلى قسمين، فوهات أحادية وهي الفوهة التي يثور فيها البركان مرة واحدة، وفوهة مركزية وهي الفوهة التي يثور فيها البركان بشكل دوري مثل براكين جنوب شرق آسيا.

واختتم: “الفوهات البركانية كونت 13 حرة سعودية، والحرة هي الأرض السوداء المفروشة بالصخور النارية والطفح البركاني”.