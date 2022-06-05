كشفت نتائج دراسة حديثة نُشرت في 5 مايو في مجلة تقارير الكلى الدولية، أن فنجانًا واحدًا على الأقل يوميًّا كفيل بخفض خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد.

أمراض القلب:

وأشارت الدراسة إلى أن أولئك الذين يشربون أي كمية من القهوة كل يوم لديهم خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع أكبر انخفاض لوحظ في المجموعة التي شربت كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم (مخاطر أقل بنسبة 22%- 23%).

أمراض مزمنة:

وقال مدير قسم أمراض الكلى وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: “نعلم بالفعل أن شرب القهوة على أساس منتظم قد ارتبط بالوقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد. ويمكننا الآن إضافة انخفاض محتمل في مخاطر القصور الكلوي الحاد إلى القائمة المتزايدة من الفوائد الصحية للكافيين”.