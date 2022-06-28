أثارت كلمات رئيس محكمة جنايات المنصورة؛ المستشار بهاء الدين المري؛ اهتمامًا واسعًا؛ بكلماتها المؤثرة التي وجهها للمجتمع والأسرة ولقاتل نيرة أشرف؛ الطالبة المصرية التي نحرت أمام جامعة المنصورة قبل أسبوع.

وجاء في نص كلمة القاضي: ” وإلى القاتلِ نقول: جـئتَ بفعلٍ خَسيس هــزَّ أرضًا أبية أَسَرَت لويس.. أَهــرَقتَ دَمًا طاهرًا بطعَـناتِ غَـدرٍ جَـريئة.. ذبَحتَ الإنسانيةَ كلها، يومَ أنْ ذبَحَتَ ضَحيةً بريئة.. إنَّ مَثَـلَكَ كمَثلِ نَـبتٍ سامٍ في أرضٍ طيبة.. كُلما عَاجَـلَـهُ القَطعُ قبلَ أن يَمتـدَ، كان خيرًا للناسِ وللأرضِ التي نَـبتَ فيها.

وتابع القاضي : ونعودُ إلى الدعوى..بعد مُطالعة الأوراقِ، وسماع المرافعةِ الشفويةِ والمُداولةْ، فقد اطمأنَّ وجدانُ المحكمةِ تمامَ الاطمئنانِ، وبالإجماع، إلى إعمالِ نصِّ الفقرةِ الثانيةِ من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

لذلك قررت المحكمةُ، إرسالَ أوراقِ القضيةِ إلى فضيلةِ مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي في إنزالِ عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت للنطق بالحكمِ جلسة يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر يوليو 2022.

قتل نيرة أشرف

وكانت جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة قد هزت المجتمع المصري حيث قام القاتل بطعنها عدة طعنات وحاول فصل عنقها عن جسدها. وأكد في اعترافاته في الجلسة الأولى أنه اشترى السكين قبل 3 أيام من الجريمة وكان ينوي الدفاع بها عن نفسه لكن المحكمة لم تعر حججه التي ساقها أي اهتمام.

وتعتبر إحالة الأوراق إلى مفتي البلاد مقدمة لتنفيذ حكم الإعدام إذ أن موافقة المفتي تكون شكلية بعد استكمال إجراءات التقاضي.