توج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره الأوزبكستاني في المباراة النهائية.

تتويج الأخضر بكأس آسيا

ونشر حساب كأس آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا باللقب، وسط احتفالات كبيرة من اللاعبين، وقدم التهنئة للأخضر على مستواه.

ولعبت السعودية ضد أوزبكستان اليوم في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا على ملعب “ميلي ستاديوم” ، وانتهت المباراة بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين دون رد سجلهما، أحمد الغامدي وفراس البريكان خلال أحداث الشوط الثاني.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحصد 3 جوائز

وفي السياق ذاته، حصد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا 3 جوائز بعد نهاية منافسات بطولة كأس آسيا، حيث توج بجائزة اللعب النظيف، وحصل نجم الأخضر أيمن يحيى على جائزة أفضل لاعب.

كما توج حارس مرمى الأخضر الأولمبي، نواف العقيدي بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث شارك في 6 مباريات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه بهم جميعًا.