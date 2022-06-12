يسير الفتح بشكل جيد على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البريكان يتصدر قائمة الهدافين

ونجح النموذجي في تسجيل 44 هدفًا بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الترتيب برصيد 59 هدفًا.

وسجل 11 لاعبًا أهداف الفتح، ويُعد النجم فراس البريكان هو هداف الفريق برصيد 11 هدفًا، يليه البيروفي كريستيان كويفا برصيد 8 أهداف، ثم سفيان بن دبكة بـ6 أهداف، بالتساوي مع الكرواتي أيفان سانتيني.

ونجح المغربي مراد باتنا في تسجيل 5 أهداف، يليه ويكهايم بـ3 أهداف، وتمكن 5 لاعبين من إحراز هدف واحد حتى الآن، وهم؛ نواف البوشل، علي الزقعان، مروان سعدان، بيتروس والخليف.

الفتح يستعد لمواجهة الهلال

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الهلال، يوم السبت الموافق 18 يونيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الأول برصيد 61 نقطة.