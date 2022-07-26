ظهر مهاجم الرأس الأخضر بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، ويطمح لمواصلة التألق في تجربته الجديدة مع الرائد.

الانتقال إلى الرائد

ونجحت إدارة نادي الرائد بالأمس في حسم صفقة تافاريس رسميًا، دون الكشف عن مدة التعاقد، إلا أن التقارير تؤكد توقيعه لمدة موسمين حتى عام 2024، كما ضمت أكثر من صفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم مهاجم الرأس الأخضر إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المقام في تركيا، وشارك في التدريبات الجماعية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أبرز إحصائيات تافاريس مع الفيصلي

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن أبرز إحصائيات تافاريس مع الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حيث خاض 27 مباراة وسجل 9 أهداف.

وجاءت جميع أهدافه من داخل منطقة الجزاء، وبلغت نسبة الترجمة إلى الأهداف 23%، كما قدم تمريرتين حاسمتين، وأطلق 51 تسديدة بينهم 22 على المرمى، وصنع 24 فرصة، وربح 7.2 التحام في كل لقاء.