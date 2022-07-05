أشادت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، جوليا سيمبسون، بدور وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قائلة: إنه أظهر قيادة قوية خلال فترة جائحة كورونا وعززت قيادته نمو القطاع باستثمارات غير مسبوقة وأساليب جديدة في السياحة.

السعودية قادت العالم في تعافي مجال السياحة:

وتابعت: خلال هذه الأوقات الصعبة لقطاعنا، أدركت حكومة المملكة أهمية السفر والسياحة وقادت العالم في تعافيه، ومن خلال قيادتها، ستصبح السياحة والسفر قوة دافعة للاقتصاد السعودي، بل من المتوقع أن تتجاوز الأهداف المحددة في مخطط رؤية 2030.

وكان الموقع الرسمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، قد قال: إنه من المتوقع أن ينمو مجال الضيافة في السعودية بمعدل 11% سنويًّا خلال العقد المقبل، مما يجعله أسرع قطاع سياحة وسفر نموًّا في الشرق الأوسط، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتضاعف العمالة في القطاع بحلول عام 2032.

وتابع التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز القطاع مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المقبل، لافتًا إلى أن المملكة تستضيف القمة العالمية الثانية والعشرين لمركز التجارة العالمي في وقت لاحق من هذا العام.

وتابعت جوليا سيمبسون: يسعدني أن تستضيف المملكة قمتنا العالمية الثانية والعشرين، حيث سنكون قادرين على مواصلة جهودنا لإبراز أهمية قطاع السفر والسياحة والتطلع إلى مستقبل السفر.

ولفتت إلى أنه قبل الوباء، كانت مساهمة السعودية في قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي 9.7% (291.6 مليار ريال سعودي) في عام 2019.