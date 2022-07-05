كشف المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، بيبي ماروتا، حقيقة التعاقد مع نجم يوفنتوس السابق، الأرجنتيني باولو ديبالا.

إنتر ميلان لن يضم ديبالا:

وعلق بيبي ماروتا على إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال تصريحاته لموقع “فوتبول إيطاليا”، قائلًا: “ديبالا واحد من بين العديد من اللاعبين المتاحين مجانًا”.

وتابع: “لم أرَ الكثير من اللاعبين المميزين متاحين بهذا العدد مجانًا من قبل، وهذا يثبت أن كرة القدم تتغير، وهناك حاجة لمزيد من الشجاعة على مستوى الشباب”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “اللاعب ما زال متاحًا، وأمامنا فرصة لضمه، لكننا على ما يرام في الهجوم الآن، مع لاعبين مميزين سيحتاج المدرب إلى إدارتهم بأفضل طريقة، حتى لو كانت لدي علاقة قوية مع النجم الأرجنتيني”.

النجم الأرجنتيني يرحل عن يوفنتوس:

وانتهى عقد ديبالا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بنهاية منافسات الموسم الماضي، قبل أن يعلن البيانكونيري رحيله مجانًا، وارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.

ويحظى النجم الأرجنتيني صاحب الـ28 عامًا، باهتمام العديد من الأندية الكبرى بخلاف إنتر ميلان، ومن أبرزها؛ أتلتيكو مدريد الإسباني، والثنائي الإنجليزي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد.