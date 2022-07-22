أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن حجب موقع “تويتر” حساب السفارة الروسية في برلين؛ بسبب نشر مقتطف مقال للوزير سيرغي لافروف.

تفاصيل الواقعة:

وجاء سبب الحجب، بعد نشر السفارة الروسية مقتطفًا من مقال لوزير الخارجية سيرغي لافروف، حول الاكتشافات التي عثرت عليها قوات العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بالمختبرات البيولوجية بدونباس.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناتها بتطبيق “تيليجرام”: إن الاكتشافات التي عثرت عليها القوات في المختبرات البيولوجية العسكرية بالأراضي المحررة في دونباس، وغيرها من المناطق المجاورة تشير بوضوح إلى الانتهاكات المباشرة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.

شعلة الحرية انطفأت:

وأضافت زاخاروفا أن السفارة الروسية في برلين لن تتمكن الآن من كتابة تغريدات على تويتر لمدة أسبوع على الأقل؛ نظرًا لنشرها تلك المعلومات الواردة في مقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ولفتت إلى أنه “فيما يبدو أن شعلة الحرية قد انطفأت في تمثالها بنيويورك”.