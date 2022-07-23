رفضت جماهير الأهلي المصري اعتزال وليد سليمان جناح الفريق الكروي الأول نهاية موسم 2021/2022 الذي ينتهي يوم 30 أغسطس المقبل.

وكان سليمان صاحب الـ 37 عامًا قدم مستوى فنياً أكثر من جيد أمام نادي الزمالك أول أمس الخميس في نهائي كأس مصر، رغم الخسارة بنتيجة 2-1 وفقدان اللقب، لكن الجماهير أشادت بأدائه ووصفته بأنه أفضل من كل لاعبي الأهلي الذين شاركوا في المباراة أمام الغريم التقليدي، ولم يظهروا بتلك الروح والقوة.

إعلامي زملكاوي يشيد بأداء وليد سليمان

وعلق الإعلامي خالد الغندور المذيع بقناة نادي الزمالك على تألق سليمان قائلًا: ” لاعب يبلغ من العمر 37 عاماً ويتألق بشكل كبير في مباراة لنهائي الكأس أمام الغريم التقليدي، كرة القدم لا تعرف سن بل تعرف الموهبة والعطاء والرجولة داخل الملعب”.

وكان وليد سليمان قرر اعتزال كرة القدم بعد نهاية موسم 2021/2022 بعد 11 سنة قضاها في جدران النادي الأهلي قادمًا من نادي إنبي المصري.

بطولات وليد سليمان مع الأهلي

وحقق سليمان العديد من البطولات مع الأهلي مثل ” 6 ألقاب في الدوري المصري، لقبين في كأس مصر، 4 بطولات في دوري أبطال إفريقيا، 3 ألقاب في بطولة كأس السوبر الإفريقي، ميدالية برونزية في كأس العالم للأندية”.

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرارًا بعقوبة قوية ضد لاعبي الفريق الكروي الأول بعد الخسارة من نادي الزمالك في نهائي كأس مصر مساء أول أمس الخميس.

ويُعاني المارد الأحمر في الموسم الحالي من تراجع حاد في الأداء الفني والنتائج، الذي أسفر عن رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.