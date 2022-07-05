خطف المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الأنظار مع الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

جوائز أفضل مدرب موسم 2021/ 2022:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نجوم جوائز أفضل مدرب خلال موسم 2021/ 2022، ويُعد رامون دياز أكثر المتوجين بها.

وتوج بجائزة أفضل مدرب؛ فوك رازوفيتش “الفيحاء”، كريسمير رزيتش “ضمك”، شاموسكا “الشباب” شهري أكتوبر ونوفمبر، ميغيل روسو “النصر”، كوزمين كونترا “الاتحاد”، ودياز في مارس، مايو ويونيو.

الهلال يتألق مع رامون دياز:

وكان الهلال قد تعاقد مع رامون دياز في فبراير الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد الخسارة ضد الأهلي المصري برباعية في كأس العالم للأندية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).