يستعد مدرب النصر السابق، البرتغالي روي فيتوريا لبدء تجربة جديدة مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، وسط طموحات بتحقيق المزيد من الإنجازات.

فيتوريا مدربًا لمنتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين روي فيتوريا مدربًا للمنتخب رسميًا لمدة 4 سنوات حتى 2026، وذلك خلفًا للمدير الفني إيهاب جلال الذي تولى المهمة في 3 مباريات فقط قبل أن تتم إقالته.

ولاقى خبر تعيين فيتوريا ترحيبًا كبيرًا من قبل الجماهير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادت باختيار المسؤولين للمدرب البرتغالي، وتمنوا العودة إلى منصات التتويج معه، والتأهل إلى كأس العالم 2026.

روي فيتوريا.. مسيرة من الإنجازات

وبدأ روي فيتوريا مسيرته التدريبية مبكرًا، حيث قاد فيلافرانكوينسي قبل اعتزاله اللعب رسميًا، وانتقل لتدريب فريق الشباب في بنفيكا عام 2004، قبل أن ينتقل بين عدة أندية برتغالية، وهي؛ فاتيما، باكوس دي فيريرا وفيتوريا جيماريش.

ونجح فيتوريا في التتويج بأول لقب في مسيرته التدريبية مع جيماريش، حيث حصد معه كأس البرتغال، قبل أن يعود إلى بنفيكا مجددًا في عام 2015، وقاد الفريق الأول لكرة القدم، وتألق معه بشكل كبير وحصد بطولات عديدة.

وخاض روي فيتوريا تجربة جديدة بعد ذلك، حيث تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في عام 2019، وحقق معه نتائج مميزة، قبل أن يدرب سبارتاك موسكو عام 2021، ويستعد لبدء مشواره مع منتخب مصر.

ألقاب فيتوريا

وقاد فيتوريا صاحب الـ52 عامًا، الأندية التي دربها في 563 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 287 مرة، وخسر 163 مرة، وتعادل في 113 لقاء، وتوج بـ9 ألقاب طوال مسيرته التدريبية.

وحقق روي فيتوريا لقب الدوري البرتغالي مرتين، كأس البرتغال مرتين، كأس السوبر البرتغالي مرتين، كأس الرابطة البرتغالية، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.