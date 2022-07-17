أنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي النصر في قضيته ضد اتحاد طنجة المغربي بسبب قيمة إعارة لاعبه السابق، نجم الرائد الحالي محمد فوزير.

فيفا ينصف النصر:

ولفتت صحيفتا SPORT1 والبطولة المغربيتان، إلى أن نادي اتحاد طنجة أصبح في ورطة كبيرة بسبب عقوبات فيفا ضده، والتي كان آخرها مستحقات العالمي.

وألزم فيفا نادي اتحاد طنجة بدفع قيمة استعارة محمد فوزير من النصر، بجانب أحكام أخرى بسبب صفقتي الكونغولي موكوكو باتيزادي والجابوني ستيفي نزامي، قبل فرض عقوبة المنع من التسجيل لـ3 فترات.

إعارة محمد فوزير:

وكان نادي النصر قد أعار محمد فوزير إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد طنجة لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2018 وحتى يناير 2019، إلا أن النادي لم يسدد القيمة المالية والتي تصل إلى 750 ألف ريال تقريبًا، بخلاف الغرامة.

وانضم محمد فوزير إلى صفوف العالمي في صيف 2017 قادمًا من الفتح الرباطي المغربي، وتمت إعارته إلى أُحد واتحاد طنجة، قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي إلى الرائد في 2019، ويرتبط بعقد ممتد حتى صيف عام 2023.