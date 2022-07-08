تشهد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023، تواجد العديد من الحراس الأجانب الجدد.

حراس أجانب جدد يستعدون لبدء مشوارهم

وبدأت الأندية الاستعداد لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبكرًا، وقامت 8 فرق بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، أملًا في الظهور بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويُعد حارس نابولي الإيطالي، الكولومبي الدولي دافيد أوسبينا، المنضم إلى النصر، هو الأعلى قيمة سوقية بـ5 ملايين يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، حيث يملك خبرة كبيرة نيس الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.

وانضم حارس المرمى المغربي منير محمدي إلى الوحدة، وتبلغ قيمته 1.5 مليون يورو، وانتقل السويدي جاكوب ريني إلى الفتح، وتصل قيمته إلى 800 ألف يورو، وتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري الدنماركي العام الماضي.

وسيمثل الشباب في دوري المحترفين، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، وتبلغ قيمته 750 ألف يورو، قادمًا من كاشويا ريسول الياباني، وضم نادي الخليج البرازيلي دوجلاس فريدريش، وتصل قيمته إلى 600 ألف يورو.

وضم الطائي، البرازيلي فيكتور براجا وتصل قيمته إلى 400 ألف يورو، وتعاقد الاتفاق مع البرازيلي باولو فيكتور، وتبلغ قيمته 300 ألف يورو، وهي نفس القيمة السوقية لحارس العدالة الجديد ميلان مياتوفيتش.

الهلال يحصد لقب الدوري الثالث تواليًا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).