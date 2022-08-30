انتهت مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيق المارد الأحمر لفوز كبير برباعية نظيفة.

أحمد غريب يهز الشباك:

وبدأت مباراة الأهلي ضد سيراميكا التي أُقيمت على إستاد السلام بشكل سريع، وحاول الفريقان السيطرة على وسط الملعب دون خطورة، وسدد باسم مرسي كرة قوية تصدى لها الحارس مصطفى شوبير.

ونجح أحمد سيد غريب في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 35 بعد تمريرة مميزة من أحمد عبدالقادر، ورد محمد إبراهيم بتسديدة مرت أعلى العارضة، وأبعد شوبير كرة شادي حسين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ضد سيراميكا.

تألق الأهلي ضد سيراميكا:

ومع بداية الشوط الثاني، استحوذ سيراميكا على وسط الملعب، بعد إجرائه لـ3 تغييرات، قبل أن يحصل المارد الأحمر على ركلة جزاء، بعد التحام من بونسو ضد أحمد سيد غريب، ليمنحه الحكم البطاقة الحمراء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسجل رامي ربيعة الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 68، وأحرز لويس ميكيسوني الهدف الثالث عند الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من كريم فؤاد، ليراوغ الحارس ويهز الشباك، قبل أن يهدر انفرادًا.

ونجح البديل رأفت خليل في تسجيل الهدف الرابع من تمريرة من محمد محمود عند الدقيقة 78، وأنقذ الدفاع هدف آخر منه، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد سيراميكا بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 70 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد سيراميكا كيلوباترا عند 37 نقطة، ليحتل المركز الـ12.