انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد جدة الودية، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بفوز الراقي بهدفين دون رد.

فوز الأهلي ضد جدة بثنائية:

وبدأ ديربي جدة الودي بشكل سريع، ونجح فهد الحمد في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 25، واستمرت محاولات اللاعبين لتسجيل هدف جديد في الشوط الأول، ولكن دون جدوى، لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة الودية، واصل الراقي الضغط، ونجح محمد المجحد في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57، لينتهي الديربي بفوزه بثنائية.

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، يوم 24 أغسطس الجاري، بمواجهة القيصومة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الراقي يأمل العودة سريعًا لدوري المحترفين:

وتطمح الجماهير في تألق الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري يلو، والعودة سريعًا إلى دوري المحترفين بعد الهبوط للمرة الأولى في تاريخ الراقي.