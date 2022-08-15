تستعد مدينة جدة لاحتضان نزال البحر الأحمر، على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، الذي سيجمع حامل اللقب الأوكراني أولكساندر أوسيك، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا، يوم السبت 20 أغسطس 2022م، حيث يُعد النزال المرتقب أحدث أهم المنافسات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

نزال البحر الأحمر:

وستشهد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، نزالاً قوياً لم يحدث منذ التسعينيات الميلادية، حيث يسعى الأوكراني أوسيك الذي يحمل في سجله (19 انتصاراً “13 منها بالضربة القاضية” من دون هزيمة) إلى الحفاظ على اللقب الذي انتزعه من جوشوا بإجماعٍ من الحكام، حيث انتصر أوسيك على جوشوا في شهر سبتمبر من العام الماضي، في نزالٍ أقيمَ على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، وتحت أنظار ملايين المتابعين حول العالم؛ ليوحد بذلك أحزمة WBA ‘Super’ وIBF وWBO وibo، فيما سجّل جوشوا في سجله 24 انتصاراً، منها 22 بالضربة القاضية، إلى جانب تعرّضه لهزيمتين.

ويدخل جوشوا ثاني لقاء عودة على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل في أرض المملكة، بعد أن كان قد نجح في الثأر من “أندي رويز” في ديسمبر 2019م بنزال الدرعية التاريخي، في حين يظل أوسيك الذي يعده الكثيرون من أفضل الملاكمين حول العالم، بدون أي هزيمة في مسيرته الاحترافية التي انطلقت من وزن الكروزر، وحقق لقبها العالمي قبل أن يشقّ طريقه بنجاح إلى فئة الوزن الثقيل.

ويجذب نزال البحر الأحمر انتباه العالم؛ نظراً للتاريخ الذي يجمع الملاكمين، وإنجازاتهما في عالم الملاكمة، فضلاً عن المنافسة القوية فيما بينهما، حيث سيبحث كلٌّ منهما عن منجزٍ جديد يضعه في المقدمة هذا العام.

وأشار الأمير خالد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة Skill Challenge Entertainment إلى أن النزالات في بطولة العالم دائماً ما تكون ذات طابع خاص، وليس فقط بسبب الأنشطة والفعاليات في مرحلة ما قبل النزال، لافتاً النظر إلى أن التاريخ يوضح أن الأيام التي سبقت المواجهات الكبيرة تعيش طويلاً في ذاكرة جميع المعنيين من الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة والرعاة والمسوقين، إلى جانب الفرق الخاصة بالملاكمين وعائلاتهم، لذا فهي عنصر تقليدي وجزء لا يتجزأ من الترويج المحلي والإقليمي والدولي، كما تُسهم في الإشادة التي تحصل عليها تلك النزالات بالإرث الذي تتركه خلفها، مبدياً سعادته بأن الوقت قد حان لاستضافة جدة لأسبوع نزال البحر الأحمر، لتُظهر للعالم أجمع أنها أصبحت موطناً للرياضة في الشرق الأوسط.

الأنشطة والفعاليات المصاحبة:

وتنطلق أنشطة وفعاليات أسبوع نزال البحر الأحمر ابتداءً من وصول الوسائل الإعلامية، والذي سيمنح الجهات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم وكبار الشخصيات والضيوف، فرصة لقاء الملاكمين.

وتستمر الأنشطة والفعاليات في يوم 16 أغسطس، من خلال الجلسة التدريبية الجماهيرية، التي ستقام في نادي الخطوط السعودية، حيث سُيتاح للجماهير الانضمام للجهات الإعلامية وكبار الشخصيات، لمشاهدة ملاكمي الحدث الرئيس وجولات الملاكمة الأخرى، إضافةً إلى متابعةِ العرض الخاص بالملاكمين، والذي سيمنحُ الحضور نظرة حصرية على الاستعدادات.

ومن المنتظر أن يقام المؤتمر الصحفي الاستباقي لنزال البحر الأحمر، يوم الأربعاء 17 أغسطس، بفندق الشانغريلا، بحضور الجهات الإعلامية، والذي سيجيب من خلاله الملاكمان عن الأسئلة، ويشاركان آراءهما حول النزال، قبل ثلاثة أيام على الموعد المنتظر.

وفي يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس الذي يسبق النزال، سيقف الملاكمان وجهاً لوجه للمرة الأخيرة في حدث الوزن الرسمي، كما تنطلق يوم السبت الفعاليات والأنشطة من خلال النزالات الثانوية التي تسبق الحدث العالمي، يليها الحفل الموسيقي الذي يحييه النجم الأمريكي الشهير “راس”، ليستعد بعد ذلك الجميع لمشاهدة نزال البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل.