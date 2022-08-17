نبهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مصنعي منتجات الأدوية والمستحضرات الطبية بإجراء ضروري لتجنب استبعادهم من المنافسات الحكومية.
خط الأساس للمحتوى المحلي:
وألزمت المصنعين بوجود خط الأساس للمحتوى المحلي لمصنعي منتجات الأدوية والمستحضرات الطبية المدرجة بالقائمة الإلزامية عند تقدمهم لأي منافسة حكومية تحتوي على منتجات مدرجة بتلك القائمة.
استبعاد من المنافسة:
وحثت الهيئة المصنعين على سرعة استيفاء حساب خط الأساس للمحتوى المحلي لديهم، وذلك تجنباً لاستبعادهم من المنافسات الحكومية والمتوقع طرحها من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية “نوبكو”.
اترك تعليقاً