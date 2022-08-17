نبهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مصنعي منتجات الأدوية والمستحضرات الطبية بإجراء ضروري لتجنب استبعادهم من المنافسات الحكومية.

خط الأساس للمحتوى المحلي:

وألزمت المصنعين بوجود خط الأساس للمحتوى المحلي لمصنعي منتجات الأدوية والمستحضرات الطبية المدرجة بالقائمة الإلزامية عند تقدمهم لأي منافسة حكومية تحتوي على منتجات مدرجة بتلك القائمة.

استبعاد من المنافسة:

وحثت الهيئة المصنعين على سرعة استيفاء حساب خط الأساس للمحتوى المحلي لديهم، وذلك تجنباً لاستبعادهم من المنافسات الحكومية والمتوقع طرحها من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية “نوبكو”.