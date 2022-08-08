تألق منتخب السعودية تحت 20 عامًا، بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، بشكل لافت ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب، والتي توج الأخضر بلقبها.

الأخضر بطلًا لكأس العرب للشباب 2022:

ونجح الأخضر في التتويج بلقب كأس العرب للشباب 2022 للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

منتخب السعودية يتألق مع صالح المحمدي:

وكتب صالح المحمدي صاحب الـ41 عامًا، اسمه من ذهب في سجلات كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، حيث أصبح الأكثر تتويجًا باللقب، بعدما قاد الأخضر لحصد البطولة مرتين.

وقاد المحمدي، منتخب السعودية لحصد نسخة 2022 بأرقام قياسية، حيث يُعد الأقوى هجوميًّا برصيد 12 هدفًا، كما أنه الأقوى دفاعيًّا، بعدما استقبل هدفين فقط، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 3 مرات.

وكان صالح المحمدي قد قاد الأخضر للعودة إلى منصات التتويج في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب عام 2021، عقب فوز منتخب السعودية على الجزائر في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وحصل المحمدي على رخصة التدريب A في عام 2009، وأشرف على الفئات السنية بالنادي الأهلي، ومدربًا للأخضر الأولمبي، وعمل مساعدًا لمدرب منتخب السعودية تحت 20 عامًا، قبل أن يدربه في سبتمبر 2020.