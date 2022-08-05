أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع نجم فريق برايتون، مارك كوكوريلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يضم مارك كوكوريلا

وذكر نادي تشيلسي في بيان رسمي: “بعد أنباء عديدة متداولة عبر وسائل الإعلام هذا الأسبوع، نؤكد توصلنا لاتفاق مع برايتون بشأن التعاقد مع لاعبه مارك كوكوريلا”.

ونشر نادي تشيلسي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب الإسباني كوكوريلا، وعلق قائلًا: “لقد تمت”.

ونشأ مارك كوكوريلا صاحب الـ24 عامًا في نادي برشلونة، وتألق مع برايون ليكون هدفًا لعدد من الأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي الحالي، ومن أبرزها مانشستر سيتي، قبل أن ينجح تشيلسي في حسم الصفقة رسميًا.

صفقات تشيلسي هذا الموسم

ويُعد كوكوريلا ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تم التعاقد مع مدافع نابولي الإيطالي، السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجم مانشستر سيتي، الإنجليزي رحيم سترلينج.