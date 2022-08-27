رد المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، على حقيقة الخلاف الذي دار بينه وبين المدافع زياد الصحفي، مما دفع الكثيرين للتكهن برحيله عن العميد قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ورد نونو سانتو في تصريحات إعلامية: “نعم أنا المدرب يحق لي اختيار أي لاعب أريد ولا أريد الكشف عن أي تفاصيل أخرى”.

أيام زياد الصحفي في الاتحاد معدودة:

تصريحات نونو سانتو مدرب الاتحاد تشير إلى أن أيام الصحفي باتت معدودة في الاتحاد بعدما قالت قناة SSC إن الصحفي قريبًا من الرحيل عن العميد.

وكان سانتو استبعد الصحفي رفقة 8 لاعبين آخرين بداية من يوم الاثنين الماضي في التدريبات الجماعية للفريق، وقبل انطلاق مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين أول أمس الخميس.