ثلاثية لا تُنسى لـ الأخضر ضد أمريكا

تترقب الجماهير مباراة السعودية وأمريكا اليوم، وسط طموحات بظهور الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز وتحقيق الفوز.
السعودية وأمريكا
ويحتضن ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، مباراة السعودية وأمريكا، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر شهر نوفمبر المقبل.
وكان الأخضر قد نجح في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
فوز تاريخي لـ الأخضر
وأعادت مباراة السعودية وأمريكا اليوم إلى الأذهان مواجهة المنتخبين ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الملك فهد للقارات، التي أُقيمت في العاصمة الرياض بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو لأهداف المباراة، وعلق قائلًا: “في نصف نهائي كأس الملك فهد للقارات 1992، ثلاثية تاريخية لا تُنسى لـ الأخضرفي مرمى المنتخب الأمريكي”.
وشهدت النسخة الأولى من كأس القارات مشاركة 4 منتخبات، الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية بطل أمريكا الشمالية، كوت ديفوار بطل إفريقيا، والسعودية المضيف بطل كأس آسيا 1988.