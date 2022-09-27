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قبل مواجهة المنتخبين اليوم

ثلاثية لا تُنسى لـ الأخضر ضد أمريكا

2022-09-27 الساعة 6:44
ثلاثية لا تُنسى لـ الأخضر ضد أمريكا
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة السعودية وأمريكا اليوم، وسط طموحات بظهور الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز وتحقيق الفوز.

السعودية وأمريكا

ويحتضن ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، مباراة السعودية وأمريكا، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر شهر نوفمبر المقبل.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
وكان الأخضر قد نجح في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

فوز تاريخي لـ الأخضر

وأعادت مباراة السعودية وأمريكا اليوم إلى الأذهان مواجهة المنتخبين ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الملك فهد للقارات، التي أُقيمت في العاصمة الرياض بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو لأهداف المباراة، وعلق قائلًا: “في نصف نهائي كأس الملك فهد للقارات 1992، ثلاثية تاريخية لا تُنسى لـ الأخضر في مرمى المنتخب الأمريكي”. وشهدت النسخة الأولى من كأس القارات مشاركة 4 منتخبات، الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية بطل أمريكا الشمالية، كوت ديفوار بطل إفريقيا، والسعودية المضيف بطل كأس آسيا 1988.
كأس القارات
كأس القارات
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