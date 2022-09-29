Icon

التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في مباراة ريال مايوركا

رقم مميز ينتظر تير شتيجن

2022-09-29 الساعة 3:41
رقم مميز ينتظر تير شتيجن
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يسعى حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن لمواصلة تألقه مع فريقه برشلونة في مباراة ريال مايوركا المقبلة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة ومايوركا

ومن المقرر أن يلعب ريال مايوركا ضد برشلونة، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب “إيبيروستار”، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

تير شتيجن يتألق

ويطمح تير شتيجن لتحقيق رقم مميز، حيث خاض 4 مباريات متتالية في الدوري الإسباني دون أن يستقبل أي هدف، أمام كل من؛ بلد الوليد، إشبيلية، قادش وإلتشي، ليكون برشلونة الفريق الأقل استقبالًا للأهداف هذا الموسم. ونجح تير شتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه في 444 دقيقة متتالية، منذ أن سجل لاعب فريق ريال سوسيداد، إيزاك هدفًا في شباكه ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.  
تير شتيجن
شتيجن – المصدر @mterstegen1
وفي حالة نجاح شتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول 56 دقيقة فقط من مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة؛ فإنه سيُعادل رقمه السابق، وذلك وفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية. وحافظ تير شتيجن على نظافة شباكه لمدة 500 دقيقة خلال منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019/ 2020، حيث لم يستقبل أي هدف خلال الجولات من 27 وحتى 31.
شتيجن
شتيجن – المصدر @mterstegen1
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار

السعودية اليوم
جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...
الرياضة

جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...

الرياضة
هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب
السعودية اليوم

هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب

السعودية اليوم
الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو
السعودية اليوم

الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو

السعودية اليوم
إنجازات رياضية وطنية
الرياضة

إنجازات رياضية وطنية

الرياضة
أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي
الرياضة

أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي

الرياضة
طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها
العالم

طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها

العالم
جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...
السعودية اليوم

جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه