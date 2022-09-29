رقم مميز ينتظر تير شتيجن

يسعى حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن لمواصلة تألقه مع فريقه برشلونة في مباراة ريال مايوركا المقبلة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
برشلونة ومايوركا
ومن المقرر أن يلعب ريال مايوركا ضد برشلونة، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب “إيبيروستار”، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع برشلونةفي المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
تير شتيجن يتألق
ويطمح تير شتيجن لتحقيق رقم مميز، حيث خاض 4 مباريات متتالية في الدوري الإسباني دون أن يستقبل أي هدف، أمام كل من؛ بلد الوليد، إشبيلية، قادش وإلتشي، ليكون برشلونة الفريق الأقل استقبالًا للأهداف هذا الموسم.
ونجح تير شتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه في 444 دقيقة متتالية، منذ أن سجل لاعب فريق ريال سوسيداد، إيزاك هدفًا في شباكه ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي حالة نجاح شتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول 56 دقيقة فقط من مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة؛ فإنه سيُعادل رقمه السابق، وذلك وفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية.
وحافظ تير شتيجن على نظافة شباكه لمدة 500 دقيقة خلال منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019/ 2020، حيث لم يستقبل أي هدف خلال الجولات من 27 وحتى 31.