أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء عقوبة إيقاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، واستعداده للمشاركة مع الاتحاد في المباريات.

تفاصيل الأزمة

وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت عن إيقاف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب شكوى النصر ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدمت تسجيلات تؤكد ذلك، واستأنفت إدارة العميد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالرزاق حمدالله يستعد للعودة

وأعلن القانوني أحمد الشيخي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن إغلاقه لقضية حمدالله، وسيصدر القرار خلال أسبوعين من الآن، وشدد على أنه سيؤثر بدرجة كبيرة على قرار مركز التحكيم الرياضي وقد تعود القضية للاحتراف.

وكتب الإعلامي محمد العميري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بعون الله تعالى.. ستكون أول مشاركة للنجم عبدالرزاق حمدالله أمام النصر في الجولة الخامسة”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي عبدالله المجحم: “الوعد مرسول جلد بإذن الله إذا كان القرار لصالح حمدالله”، وتفاعلت الجماهير مع أنباء عودة عبدالرزاق حمدالله، وأكدوا أنه سيُفيد الاتحاد كثيرًا في المنافسة على البطولات.