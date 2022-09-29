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بسبب تباين العقوبة

كنو وحمدالله يورطان مركز التحكيم

2022-09-29 الساعة 3:17
كنو وحمدالله يورطان مركز التحكيم
المواطن - مروة نبيل

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تسببت قضيتا نجم الهلال، محمد كنو، ومهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في غضب الجماهير من مركز التحكيم الرياضي السعودي، بسبب تباين العقوبات.

قضيتا كنو وحمدالله

وكانت غرفة فض المنازعات قد ألزمت كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين، بسبب تجديد عقده بعد التوقيع للأصفر.
محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC
وأوقفت لجنة الاحتراف حمدالله مدة 4 أشهر بداية، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد، قبل أن يعلق مركز التحكيم العقوبة، ويعود اللاعب للمشاركة مع الاتحاد.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

انتقاد مركز التحكيم

وأبدى القانوني محمد الدويش استغرابه من تباين العقوبتين، وقال: “في قضية كنو طبّق مركز التحكيم الرياضي  المادة 2/62 من لائحة اتحاد كرة القدم فلم ينظر بالعقوبة لأنها لم تزد على ستة أشهر”. وتابع الدويش حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “في قضية حمدالله طبّق المادة 3/7 من لائحته فنظر بالعقوبة رغم أنّها أربعة أشهر!.. لوائح طب وتخيّر!”.
مركز التحكيم الرياضي السعودي
شعار المركز – المصدر ssac
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