كنو وحمدالله يورطان مركز التحكيم

تسببت قضيتا نجم الهلال، محمد كنو، ومهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في غضب الجماهير من مركز التحكيم الرياضي السعودي، بسبب تباين العقوبات.
قضيتا كنو وحمدالله
وكانت غرفة فض المنازعات قد ألزمت كنووالهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين، بسبب تجديد عقده بعد التوقيع للأصفر.
وأوقفت لجنة الاحتراف حمداللهمدة 4 أشهر بداية، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد، قبل أن يعلق مركز التحكيم العقوبة، ويعود اللاعب للمشاركة مع الاتحاد.
انتقاد مركز التحكيم
وأبدى القانوني محمد الدويش استغرابه من تباين العقوبتين، وقال: “في قضية كنو طبّق مركز التحكيم الرياضي المادة 2/62 من لائحة اتحاد كرة القدم فلم ينظر بالعقوبة لأنها لم تزد على ستة أشهر”.
وتابع الدويش حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “في قضية حمدالله طبّق المادة 3/7 من لائحته فنظر بالعقوبة رغم أنّها أربعة أشهر!.. لوائح طب وتخيّر!”.