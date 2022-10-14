تطور جديد يُعجل برحيل سانتو عن الاتحاد !

تردد اسم المدرب البرتغالي نونو سانتو للرحيل عن تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وكان المدرب البرتغالي تعرض لانتقادات قوية بعد تعادل الاتحاد مع ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن حيث طالبت فئات عريضة من جماهير العميد بإقالة المدرب البرتغالي صاحب الـ49 عامًا.
صحيفة Daily Mail البريطانية ذكرت أن سانتو يفكر جديًا في مغادرة نادي الاتحاد والعودة لتدريب ناديه السابق وولفرهامبتون الإنجليزي بعد 3 أشهر تولى فيها مسؤولية تدريب الاتحاد.
مسيرة نونو سانتو
وسبق لـ سانتو تدريب نادي وولفرهامبتون خلال الفترة من 2017 إلى صيف 2021، محققًا 96 انتصارًا، مقابل 46 تعادلًا و57 هزيمة.
وجاء سانتو لتدريب نادي الاتحاد بعد تجربة قصيرة مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
أيضًا كانت بعض الأنباء ذكرت أن المدرب البرتغالي قد يُغادر العميد بسبب خلافات مع إدارة أنمار الحائلي حول تجديد عقد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حيث يرغب نونو في رحيله، بينما تم نفي هذا الأمر.
المدرب البرتغالي بدأ التدريب في عام 2010، عندما تولى منصب مدرب حراس المرمى في نادي مالاجا الإسباني، ثم باناثانيكوس اليوناني.
وبعام 2012، تولى منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول بفريق ريو آفي البرتغالي، كما سبق له تدريب أندية أوروبية كبيرة مثل بورتو البرتغالي وفالنسيا الإسباني، والثنائي الإنجليزي وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير.