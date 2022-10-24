طرق إزالة المبيدات من الفواكه والخضراوات

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دعت أخصائية التغذية وسام باكير إلى ضرورة استخدام المبيدات الحشرية للمحاصيل الزراعية بكميات محددة من قبل هيئة الغذاء والدواء؛ حتى لا تكون مُضرة بصحة الإنسان.
كيف نحمي أنفسنا من أضرار المبيدات الحشرية في الفواكه والخضروات؟.. أخصائية التغذية وسام باكير تشرح@dr_wisambakir@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YnwQPNbAyU
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 23, 2022
وشرحت وسام باكير، في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية، كيفية التخلص من أضرار المبيدات الحشرية في الفواكه والخضراوات.
وأشارت إلى ضرورة غسل الفاكهة بطريقة جيدة بالماء ثم نقعها بالخل والماء لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم غسلها جيدًا، بالإضافة إلى بيكربونات الصوديوم إلى الورقيات.