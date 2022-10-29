لقطات لإتلاف محطة انتظار للحافلات

تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لشاحنة نفايات تتعمد إتلاف محطة انتظار الحافلات.

متداول شاحنة نفايات تتعمد إتلاف محطة انتظار الحافلات. pic.twitter.com/bZ8eb2oZZ0 — طرق المملكة (@KSA_Road) October 28, 2022

بلاغات متعددة

قال مواطن: “إنه يسكن في حي القدس ودائمًا يقدم بلاغات للأمانة بسبب عدم إفراغ البرميل يحملون البرميل العلوي وآخر على الأرض والبرميل مليان لعدة أيام والرائحة منفرة وللأسف لا رقيب ولا حسيب يهتمون في تجميع الكراتين والتحف والمعادن”.

وأضاف آخر: “نفس نظامهم عندنا في الشرقية، صرت أصورهم ورقم السيارة بالجوال”.

وقال مواطن ثالث: “لا حياة لمن تنادي عندي تطبيق أمانة كله بلاغات لكن للأسف بلا تجاوب”.

أشياء ثمينة

كشف مواطن عن سبب انتشار الفيديو وقيام قائد الشاحنة باتلاف محطة انتظار الحافلات كما ورد في المقطع بأنه ربما الغاية الحصول على الأعمدة المعدنية التي يضمونها لما يجمعونه من أشياء قابلة للبيع.

ورد عليه مواطن: “لو تعرفون كم يطلعون من النفايات تنصدمون”.

غرامات وعقوبات

اقترح مواطن أن تتفق البلديات مع الشركات المشغلة للعمالة بالاحتفاظ بربع أو ثلث رواتبهم لتكون ضمانة لتسديد أي مخالفات من قبلهم أو في حال وجود استهتار وتسيب يخل بعملهم ويمكن عمل كنترول عليهم مع متابعة خاصة عشوائية لكل فريق عمل بالفترات المختلفة، أعتقد طريقه معقولة.

وقال آخر: “من حقه بستلم الراتب كامل ولكن ممكن تدخل شركات التأمين”.

تعيين مشرفين

طالب مواطن بتعيين مشرفين سعوديين من الشباب العاطلين أو المتقاعدين على العمالة على أن تشرف عليهم أيضًا البلديات مباشرة، حتى لا تتجرأ تلك العمالة على الاستمرار بالصورة السلبية؛ لأن جل اهتمام تلك العمالة فيما يستفاد من المخلفات مستغلين عملهم لأشيائهم الخاصة.