ماريغا يُعلق على خسارة الهلال الأولى

وجه المهاجم المالي موسى ماريغا رسالة إلى جماهير الهلال، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره التعاون في دوري روشن السعودي.
ماريغا يُعلق
وعلق ماريغاعبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، قائلًا: “تعلم من الخسارة، لتواصل التقدم إن شاء الله”.
ولعب الهلالضد التعاون بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة الزعيم بهدفين مقابل هدف.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.
الهلال يستعد للاتفاق
وفي السياق ذاته، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح لاستعادة بريقه وتحقيق الفوز.