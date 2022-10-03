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في دوري روشن السعودي

ماريغا يُعلق على خسارة الهلال الأولى

2022-10-03 الساعة 7:09
ماريغا يُعلق على خسارة الهلال الأولى
المواطن - مروة نبيل

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وجه المهاجم المالي موسى ماريغا رسالة إلى جماهير الهلال، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره التعاون في دوري روشن السعودي.

ماريغا يُعلق

وعلق ماريغا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، قائلًا: “تعلم من الخسارة، لتواصل التقدم إن شاء الله”.
دوري روشن السعودي
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC
ولعب الهلال ضد التعاون بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة الزعيم بهدفين مقابل هدف.  
الهلال ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.  
التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

الهلال يستعد للاتفاق

وفي السياق ذاته، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح لاستعادة بريقه وتحقيق الفوز.
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