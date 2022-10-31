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30 دولة أبرزها أمريكا وفرنسا والصين وألمانيا

مشاركات عالمية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

2022-10-31 الساعة 5:41
مشاركات عالمية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
المواطن - الرياض

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يشهد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مشاركات عالمية واسعة في دورته الـ22 التي تحتضنها العاصمة الرياض تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”، والذي سينطلق في التاسع من شهر نوفمبر.

30 دولة

وقال المشرف على المعرض والسوق المصاحب للمهرجان محسن الغمام: يبلغ عدد الدول المشاركة في المهرجان نحو 30 دولة؛ منها قرابة 12 دولة أجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا… وغيرها من الدول التي وجدت في مشاركتها فائدة كبيرة وفرصة للاستفادة من تجربة المملكة في مجالي العمل الإذاعي والتلفزيوني.

فرص التسويق

وأضاف: تأتي مشاركة هذه الدول من خلال المعرض المصاحب للمهرجان عن طريق أكبر الشركات العاملة في الميدان الإعلامي التي حرصت على التواجد في هذا الكرنفال الإعلامي؛ نظرًا لما يمثله من ثقل وأهمية كبيرة من عدة جوانب؛ كالحضور اللافت من صناع القرار في المجال، والمؤسسات الإعلامية ذات الصيت الكبير، مما يمكِّنها من اغتنام فرص التسويق لمنتجاتها وتبادل الخبرات، إلى جانب أهمية الجهة التنظيمية وهي المملكة العربية السعودية التي هي اليوم مركز جذب للمبدعين والمفكرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، وخصوصًا في ظل رؤية 2030 التي أولت هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا.

منصة معرفية

وأشار المشرف على المعرض والسوق المصاحب للمهرجان إلى أن الدورة 22 من مسيرة المهرجان تشكل منصة معرفية وثقافية لتبادل الأفكار والتجارب ومشاركة المعرفة وقصص النجاح الملهمة، ونقلها إلى إعلاميي المستقبل من خلال ما يتضمنه من فعاليات مصاحبة، وورش وندوات متخصصة في المجال.

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