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رئيسة المفوضية الأوروبية: ستدفع روسيا ثمن جرائمها

2022-11-30 الساعة 12:24
رئيسة المفوضية الأوروبية: ستدفع روسيا ثمن جرائمها
المواطن - متابعة

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أكدت أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه لا بد أن تدفع روسيا ثمن جرائمها المروعة التي ارتكبتها على الأراضي الأوكرانية، على حد تعبيرها.

محاكمة دولية

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، أن المفوضية ستعمل مع المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في إنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الجرائم الروسية.

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وشددت على أن المفوضية ستحرص برفقة شركائها على أن تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببت فيه، بالأموال المجمدة الخاصة بالفئة الحاكمة وأصول البنك المركزي.

إعادة الإعمار

وكان عدة مسؤولين أوروبيين وأمريكيين أشاروا سابقاً إلى ضرورة إعادة إعمار أوكرانيا عبر الأموال الروسية المجمدة في العديد من البلدان الغربية، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.

فيما أفاد البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية سابقًا بأن الغزو الروسي تسبب في أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار حتى الأول من يونيو، فيما قد تكلف إعادة إعمار البلاد قرابة 350 مليار دولار.

خسائر بالمليارات

أشار إلى أن كييف عانت من خسائر بقيمة 252 مليار دولار جراء اضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في حين من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلى رفع معدل الفقر إلى 21٪ من 2٪ فقط قبل الحرب.

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