عملية عسكرية روسية خاصة في أوكرانيا

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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تحاول كييف استعادة أراضيها بمساعدة عسكرية من الغرب.
ويتواصل القصف الأوكراني على أحياء مدينة دونيتسك المختلفة، وقد خلّف القصف انقطاع الكهرباء والماء بشكل كامل عن بلدة ياسينفاتا بأطراف المدينة، كما أصاب القصف الأوكراني محطة تنقية مياه في دونيتسك.
وبالمقابل، قصفت الآلية العسكرية الروسية الثقيلة مراكز الجيش الأوكراني في شمال دونيتسك حيث مدينة باخموت ومدينة سيلدار ومناطق أوبتنايا وياكوفلفكا، فيما تقاتل قوات فاغنر الروسية وسط مدينة باخموت، بحسب شهود عيان.
وأفادت صحيفة تليجراف البريطانية، بأن السلطات البريطانية، سلمت الجانب الأوكراني صواريخ بريمستون-2 عالية الدقة. وهذه الصواريخ موجهة بالليزر، ومدى إطلاقها يبلغ ضعف ما كان عليه في السلسلة السابقة.
ومن المعروف أن صواريخ بريمستون-2، دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2016. تم تصميم صواريخ بريمستون، أساسا لتكون مضادة للدروع، ومع الوقت تطورت لتستطيع تدمير طائفة واسعة من الأهداف.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا، أمس الاثنين، الاتهامات بالمسؤولية عن ما لا يقل عن 12 انفجارًا قرب محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، والتي تخضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية في 24 فبراير.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى ضمان الحماية من التخريب الروسي للمنشآت النووية.